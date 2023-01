No me he ido a vivir a una cueva.- Kevin Spacey

"No me he escondido, no me he ido a vivir a una cueva", dijo.

GUADALAJARA, Jalisco

"Vivo mi vida todos los días, voy a restaurantes, conozco gente, conduzco, juego tenis, siempre he logrado conocer gente generosa, genuina y compasiva", dijo Spacey a la agencia de noticias italiana Ansa.

"No me he escondido, no me he ido a vivir a una cueva", dijo.

La declaración de Spacey fue antes de un evento honorífico especial organizado por el Museo Nacional del Cine de Italia en la ciudad de Turín, celebrado este lunes.

"Lo que ves en los medios no es la vida real. No voy a recuperar mi vida pública porque nunca la he dejado", agregó el actor de 63 años.

El actor dará una clase magistral pública en el evento, moderada por el director del museo, Domenico De Gaetano, y luego recibirá el premio Stella della Mole de la institución por su trayectoria. Los ganadores anteriores del premio incluyen a Isabella Rossellini, Monica Bellucci, así como a los directores Xavier Dolan y Dario Argento.

Spacey luego presentará una proyección especial de American Beauty de Sam Mendes por la que ganó el Oscar al Mejor Actor en 2000.

Spacey filmó su película más reciente, "The Man Who Drew God", del director Franco Nero, en Turín. Recibirá un premio por contribuir al crecimiento del cine y será entrevistado sobre su carrera en el Museo Nacional del Cine de la ciudad.

Los eventos con entradas agotadas se anunciaron como los primeros compromisos de discurso de Spacey desde que las acusaciones de la era #MeToo descarrilaron su carrera en ascenso.

El actor hizo una aparición virtual en un tribunal británico el viernes, donde negó su culpabilidad en siete cargos de delitos sexuales, todos derivados de los años que pasó como director del teatro Old Vic de Londres.

El 6 de junio de este año, Spacey será juzgado por otros cinco cargos de agresión sexual previamente procesados.

En octubre, Spacey fue declarado no responsable en una demanda de 40 millones de dólares presentada por Anthony Rapp, cuya decisión de hacer públicas las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el ganador del Oscar en 2017 resultó en que otros acusadores se manifestaran.