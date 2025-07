Disputa llega a los tribunales

Una jueza federal revisa la naturaleza de las batallas de rap y el juego de palabras mordaz en "Not Like Us", de Kendrick Lamar, el superéxito que provocó una demanda por difamación de otro astro del rap, Drake.

Drake demandó a Universal Music Group, el sello discográfico al que pertenece, al igual, que Lamar, por "Not Like Us", alegando que la compañía publicó y promovió una canción que él considera calumniosa. Universal afirma que las letras son sólo hipérboles en la tradición de las disputas, conocidas coloquialmente como batallas o tiraderas del rap y la música urbana. El sello está tratando de que se desestime el caso.

La jueza Jeannette Vargas no tomó una decisión inmediata después de una animada audiencia, cuando la creatividad cruda del hip hop se enfrentó a los confines formales del tribunal federal.

Ninguno de los artistas asistió a la audiencia.