Suenan sus beats: Hace vibrar Super Bowl

La adrenalina por un juego inesperado se mantenía a tope, cuando, desde el centro de la cancha emergió Kendrick Lamar para llenar de música la edición número 59 del Super Bowl.

El reciente ganador de cinco premios Grammy arrancó el espectáculo de medio tiempo arriba de un espectacular coche negro, del que varios bailarines, vestido con los colores de la bandera estadounidense, salieron para iniciar con la presentación.

SU LOOK

Con una chamarra de cuero, una playera negra, tenis y gorra, el rapero hizo vibrar al Caesars Superdome de Nueva Orleans, pero lo que llamó la atención fue la participación sorpresiva del actor Samuel L. Jackson.

Canciones como "Money Trees", "Alright", "Backseat Freestyle", "Swimming Pools" y "Bitch, Don´t Kill My Vibe" pusieron a cantar a un estadio abarrotado; sin embargo, el público enloqueció cuando en el escenario salió SZA, con quien interpretó "All the Stars".

"De eso es lo que estaba hablando", dijo Jackson, para dar paso al último bloque de canciones.

Considerada una de las mejores canciones de 2024 y ganadora de varios Grammys en la última edición, "They Not Like Us" era uno de los temas más esperados de esta edición del Super Bowl 2025 y Kendrick Lamar rindió espectacular interpretación.

BUENA DUPLA

Lamar y SZA han trabajado juntos en diversas canciones, incluyendo "All the Stars", del soundtrack de Black Panther y "Doves in the Wind" del álbum Ctrl de SZA. Además, han colaborado en temas recientes como "Luther" de GNX y "30 For 30""de la edición deluxe de SOS. La química musical entre ambos ha sido reconocida por la crítica, destacando su capacidad para fusionar estilos que combinan el rap introspectivo de Lamar con la voz melódica de SZA.

El rapero derrochó talento en el escenario del Super Bowl, donde sonaron fuerte sus beats.

EL HIMNO MODIFICADO

Uno de los momentos más especiales de la Super Bowl: Jon Batiste, cantante de Luisiana, hizo una adaptación en la letra del himno nacional que podría ser una clara referencia a Donald Trump. El Presidente de Estados Unidos, que acudió a la cita siendo el primer presenidente que asiste a un Super Bowl.

Jon Batiste ha repetido tres veces una de las partes más célebres del himno: "The land of the free" (La tierra de la libertad). Jamás se había interpretado de esa manera. Usuarios de X han apuntado que sería un mensaje para Trump, que acaba de empezar su segundo mandato y ya ha tomado decisiones polémicas y controvertidas en matería de inmigración.

Interpretó sus más grandes éxitos

Squabble up

HUMBLE

DNA.

Euphoria

Man At The Garden

Peekaboo

Luther y All The Stars con SZA

NOT LIKE US

TV off Mustard

Bien acompañado de SZA.

Perfectas coreografías.

