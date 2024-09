Dará Kendrick Lamar show en medio tiempo del Super Bowl 2025

Luego de que Usher rompiera récords de audiencia con su espectáculo del Super Bowl de este año, ahora será turno del rapero Kendrick Lamar para impresionar a la gente en la justa deportiva de 2025.

El rapero, responsable de éxitos como "Humble" y "Not Like Us", fue confirmado como el artista del medio tiempo del Super Bowl LIX, producido por Apple Music para 2025, según anunció la NFL en un comunicado.

"La música rap sigue siendo el género más impactante hasta la fecha. Y estaré allí para recordarle al mundo por qué. Eligieron la opción correcta", señaló Lamar en la misiva difundida en medios este domingo.

Esta será la segunda ocasión que Lamar se presente en este evento, luego de que en el show de medio tiempo del Super Bowl de 2022 actuara junto a Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem y 50 Cent.

"Kendrick Lamar es verdaderamente un artista e intérprete único en su generación. Su profundo amor por el hip-hop y la cultura informa su visión artística", reconoció Shawn "Jay-Z" Carter, esposo de Beyoncé y fundador de Roc Nation, compañía encargada de la producción del show, en el mismo comunicado.

"Kendrick tiene una capacidad incomparable para definir e influir en la cultura a nivel mundial. El trabajo de Kendrick trasciende la música y su impacto se sentirá en los años venideros".

A inicios de este año, Lamar se enfrascó en una pelea en redes sociales con Drake, con mensajes e indirectas entre ambos que se hicieron virales. De este enfrentamiento surgió la rola "Not Like Us", uno de los éxitos más recientes del rapero.

"Pocos artistas han impactado la música y la cultura tan profundamente como Kendrick Lamar. Una y otra vez, Kendrick ha demostrado su habilidad única para crear momentos que resuenan, redefinen y, en última instancia, sacuden los cimientos del hip-hop", añadió Seth Dudowsky, director de música de la NFL.

"Estamos emocionados de colaborar con Kendrick, Roc Nation y Apple Music para ofrecer otro espectáculo de medio tiempo inolvidable".

Actualmente, Lamar es considerado como el rapero más importante y galardonado a nivel internacional, con 17 premios Grammy. En 2018, ganó un premio Pulitzer por su álbum Damn, lanzado el año anterior. Es el primer músico no clásico ni de jazz en recibir este prestigiado galardón.

El Super Bowl LIX está programado para el próximo 9 de febrero de 2025 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.