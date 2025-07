Viene con gira a México

El rapero Kendrick Lamar confirmó que su exitosa gira Grand National Tour llegará a Latinoamérica este 2025, con una esperada presentación en la Ciudad de México el próximo 23 de septiembre, en el Estadio GNP Seguros.

El intérprete de "Not Like Us" también se presentará en Colombia, Brasil, Argentina y Chile como parte de esta etapa internacional, aunque sin la participación de SZA, quien forma parte de la gira en Estados Unidos y Europa.

Para las fechas latinoamericanas, los encargados de abrir los conciertos serán los artistas argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, conocidos por su estilo energético y fusión de géneros urbanos.

El regreso de Kendrick Lamar a México ocurre tras su ovacionada presentación en el Axe Ceremonia 2024, consolidando el entusiasmo del público local por verlo nuevamente en un show en solitario.