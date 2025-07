Desmiente ´pacto suicida´ de sus padres

Kelly Osbourne negó rotundamente los rumores que aseguran que sus padres, Ozzy y Sharon, tenían un supuesto "pacto suicida", calificando esas versiones como "tonterías" y responsabilizando a los medios de distorsionar las palabras de su madre.

Durante una aparición en el programa de The Osbournes Podcast, Kelly expresó su enojo ante la narrativa que comenzó a circular tras unas declaraciones pasadas de Sharon Osbourne sobre la eutanasia asistida.

"Dejen de publicar artículos o cosas sobre cómo creen que mis padres están haciendo un pacto suicida. Eso fue una tontería. Mi mamá dijo eso una vez para llamar la atención", afirmó.

La especulación se remonta a 2007, cuando Sharon mencionó un supuesto pacto de eutanasia, señalando que habían acordado viajar a Suiza en caso de enfrentar una enfermedad terminal o neurodegenerativa, como el Alzheimer.

La presentadora incluso retomó el tema en sus memorias "Survivor: My Story - The Next Chapter" y lo reafirmó en un episodio del pódcast familiar en 2023, asegurando que "sigue siendo un plan".

"No hay manera de que yo pudiera pasar por lo que vi a mi padre sufrir desde que volvió a mi vida en 2002 hasta el día que murió en julio", dijo Sharon en ese contexto, justificando su postura sobre la eutanasia asistida.

Por su parte, Jack Osbourne apoyó a su hermana y criticó a los medios por distorsionar las palabras de sus padres para generar titulares sensacionalistas.