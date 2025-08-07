Muere por tumor cerebral

La joven productora de cine y actriz Kelley Mack, famosa por sus papeles en las series The Walking Dead y Chicago Med, falleció el fin de semana a los 33 años, según confirmó su agente, Julie Smith.

De acuerdo con TMZ y Variety, Kelley Lynne Klebenow (su nombre real) murió el pasado 2 de agosto en su ciudad natal, Cincinnati, tras una batalla contra un glioma del sistema nervioso central.

La actriz, graduada de la Universidad Chapman, también trabajó en varios cortometrajes y comerciales, sin embargo fueron sus papeles de Penelope Jacobs en Chicago Med y de Addy en la novena temporada de The Walking Dead, los que la lanzaron a la fama.

La hermana de Mack, Kathryn Klebenow, compartió la noticia de su fallecimiento en Instagram, escribiendo: "Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Kelley. Una luz tan brillante y ferviente se ha trasladado al más allá, adonde todos finalmente debemos ir".