Katy Perry brilla en desfile de Balenciaga tras ruptura con Orlando Bloom

Katy Perry apareció este miércoles en el desfile de Balenciaga durante la Semana de la Moda en París, acompañada por su amiga Lauren Sánchez, apenas unos días después de confirmar su separación del actor Orlando Bloom.

La cantante, de 40 años, sorprendió con un elegante minivestido negro, tacones distintivos y gafas de lentes transparentes, luciendo un moño apretado con raya lateral que completó su look sofisticado, informó el medio internacional Daily Mail.

Junto a Sánchez, quien asistió sin su esposo Jeff Bezos, también estuvieron Kim Kardashian y la modelo italiana Vittoria Ceretti, amigas cercanas de la presentadora, quienes formaron parte de su reciente boda en Venecia.

La aparición pública de la cantante llega en medio de un periodo de transición personal, luego de que se oficializara su ruptura con Bloom, con quien mantiene una estrecha relación por el bienestar de su hija Daisy, de cuatro años.

A pesar de la separación, ambos han demostrado estar enfocados en una crianza compartida y armoniosa.

De hecho, según TMZ y Page Six, Perry y Bloom fueron captados recientemente disfrutando del mar a bordo del lujoso yate de Bezos, valuado en 500 millones de dólares, en compañía de su hija Daisy y los recién casados Jeff y Lauren.

En las imágenes, se ve a la intérprete de "The One That Got Away" luciendo un bikini negro mientras sonríe junto a Bloom, marcando su primera aparición pública conjunta desde que confirmaron su separación.

Fuentes cercanas a la pareja revelaron a US Weekly que, aunque ya no están juntos como pareja, han priorizado crear un ambiente sano y respetuoso para criar a su hija.

"Seguirán viéndose juntos como familia, ya que su prioridad es y siempre será criar a Daisy con amor, estabilidad y respeto mutuo", señaló una fuente.