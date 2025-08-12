Katy Perry sancionada por grabar video en área protegida de Ibiza

Katy Perry ha vuelto a acaparar los titulares, aunque esta vez no por los rumores que rodean su vida personal, sino por el cierre de una investigación en su contra en España.

De acuerdo con el diario "El Español", la cantante pagó una multa de más de 6 mil euros (casi 130 mil pesos mexicanos) por grabar un video en un área protegida de Ibiza.

Según el medio, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural de Baleares confirmó que la productora, WeOwnTheCity, no solicitó el permiso obligatorio, lo que se consideró como una infracción grave.

El videoclip en cuestión es "Lifetimes", grabado en julio de 2024, en Ibiza y Formentera. Sin embargo, las autoridades centraron su atención en las escenas rodadas dentro del sistema dunar de s´Espalmador, un islote de alto valor ecológico.

La disquera, Capitol Records, afirmó que contaba con una "aprobación verbal" de una productora local, pero las investigaciones concluyeron que no existía ningún permiso oficial.

Además de la multa, las autoridades confirmaron que no se aplicarán otras sanciones ya que no se detectaron "daños ambientales permanentes en el entorno".