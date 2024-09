Katy Perry: No es celosa

Una foto del actor Orlando Bloom mirando el derriere de la socialité Kim Kardashian se viralizó en redes y, tanto impactó, que hasta Katy Perry ya dio su opinión y sorprendió con su respuesta.

En el podcast de Elvis Duran, se le preguntó a Katy Perry sobre la imagen viral de su pareja mirando el trasero de la estrella de los reality shows.

“Quiero decir, ¿cómo podría no hacerlo?”, preguntó Duran, y Perry estuvo de acuerdo al afirmar: “Lo apruebo, es decir, ¿cómo podrías no verlo? Así que no veo la controversia”.