Sube al escenario a fan mexicana

Luego de las recientes políticas y campañas antimigratorias implantadas en el Gobierno de Estados Unidos por parte del presidente Donald Trump, se ha generado una notable división entre los ciudadanos americanos y la población mexicana residente en la nación vecina.

Katy Perry compartió un emotivo gesto con una fanática del público luego de invitarla a subir al escenario y anima a la niña mexicana a decir su país de origen sin temor.

Durante un concierto en California como parte de la gira "The Lifetime Tour", subió a la tarima a una niña de 10 años, aproximadamente, que vestía una falda verde hecha con hojas tipo el videoclip de "Roar".

Al subir, la cantante le preguntó a la pequeña su nombre y su nacionalidad. Ante ello, la niña, notablemente emocionada y nerviosa por estar con su artista favorita, respondió entre tartamudeos y con voz baja: "De México".

Inmediatamente, la intérprete de "Dark Horse", la interrumpió, pidiéndole a la menor que repitiera su respuesta con fuerza y seguridad: "No, no, no, tienes que decirlo fuerte y sentirte orgullosa", declaró.

De esta forma, la niña repitió en voz alta: "Soy de México", provocando una oleada de gritos y aplausos de parte de los asistentes. Finalmente, para brindarle más seguridad a la menor, la artista la abrazó y ordenó al público que siguieran aplaudiendo.

Fanáticos mexicanos reaccionan al emotivo gesto de Katy Perry.