Conquistan mexicanos la alfombra roja de los Premios Platino

Para la alfombra roja de los Premios Platino de Cine Iberoamericano había sido anunciada la presencia de 252 talentos de distintos países, pero entre todos, los mexicanos fueron quienes conquistaron a España.

Estrellas de la talla del nominado al Óscar Rodrigo Prieto, Eugenio y Aislinn Derbez, Kate del Castillo, Ana de la Reguera e Ilse Salas fueron quienes tuvieron más reflectores encima en el Palacio Municipal IFEMA Madrid.

Prieto, director de fotografía solicitado tanto por Martin Scorsese que por Taylor Swift, compartió que varias veces lo han buscado al mismo tiempo grandes estrellas y ha tenido que rechazarlos.

"Sí me ha pasado que de pronto ya dije que sí y me ofrecen algo que podría ser teóricamente más interesante, pero siempre he decidido que no. Y la gente lo entiende", dijo el cinefotógrafo.

Como prueba del peso que tienen los mexicanos en la industria del entretenimiento, Eugenio Derbez contó que su participación en el doblaje de la quinta entrega de Shrek depende de que se cumpla una petición suya.

"Del burro ya me contactaron, ya había dicho que sí, la nota donde dicen que no es mentira, desde el principio había dicho que sí, nada más puse una condición: Si me dejan adaptarlo, sí lo hago, si no me dejan adaptarlo, no lo hago. Cambiaron los ejecutivos, el original sí me permitió.

"Si no me dejan adaptar el libreto, no la voy a hacer porque entonces la gente va a decir: 'Eugenio ya no es el mismo, ya no es tan chistoso'. Los ejecutivos de México están hablando con los americanos para ver si se puede meter mano al libreto. No me han hablado todavía, están en eso", dijo el actor a su paso por el encarpetado.

Aislinn usó un vestido blanco que describió como arte mexicano, ya que para hacerlo se puso chaquira por chaquira a mano.

Ana de la Reguera apostó por el mismo color y celebró que en unos meses irá al Festival de Cine de Tribeca con su película Doce Lunas, producida por ella. Además, trabaja en un proyecto donde es codirectora.

Quienes se mostraron más felices fueron los actores españoles, como Iván Sánchez, ilusionados en su papel de anfitriones para sus colegas que llegaban en modo de turistas.

"A los compañeros quiero sacarlos por ahí, que vean un par de sitios flamencos y hablar de cine. Empiezo hoy, a Ilse Salas no la salva nadie, ni a Cecilia Suárez", advirtió Óscar Jaenada.

Karla Sofía Gascón dijo vivir a pocos kilómetros de donde se celebró la gala, por lo que esta vez no tuvo que subirse a un avión. Pero la comodidad no compensaba del todo sus ganas de haber competido.

"Estoy rabiosa porque Emilia Pérez no puede estar nominada porque es una película francesa. Aquí me toca (con los que anuncian ganadores), me hubiera gustado más estar con los nervios de ver si me entregan un premio o no", comentó la actriz.

La alfombra roja de la gala duró casi cuatro horas para dar cabida a tanto talento, aunque ni así el tiempo rindió y Eugenio Derbez, de los últimos en desfilar, fue apurado para entrar y no perderse la gala.