Salen más detalles

Mediante una entrevista, la influencer Kate Cassidy compartió recientemente todo lo sucedido antes de la muerte del ex One Direction Liam Payne, además de ofrecer detalles sobre el estado en el que se encontraba el cantante antes de separarse en Argentina, informó The Sun.

"Todavía no me parece del todo real que él no esté aquí. Estoy intentando ser lo mejor que puedo, pero siento que mi vida ha cambiado mucho. Pienso en Liam cada segundo de cada día. Desde el momento en que conocí a Liam, realmente creí que éramos almas gemelas", explicó Cassidy.

VIAJABAN SEPARADOS

La creadora de contenido también explicó que ella y Payne tenían la costumbre de viajar "por separado", por lo que no sintió preocupación de adelantarse a Florida para cuidar del perro que la pareja compartía.

"Teníamos a nuestro perro y obviamente nunca pensé que ocurriría este evento. El amor es muy optimista y uno sólo espera que todo salga bien al final. Obviamente, si lo hubiera sabido, si hubiera podido ver el futuro, nunca me hubiera ido de Argentina", aseveró.

La "tiktoker" también explicó que no se enteró del fallecimiento del intérprete mediante redes sociales, sino de parte de un amigo cercano de Payne.





MAL PRESENTIMIENTO

"Al principio no lo creí, pensé que era sólo un rumor o algo que alguien inventó sólo para obtener visitas. De repente, tuve un mal presentimiento.

Pensé: ´¿por qué alguien inventaría algo así? ¿es verdad?´ Y me sentí como si me desmayara por completo.Recuerdo que caminaba de un lado a otro por la casa. La pobre Nala (nombre del can) pensó que estaba jugando y no dejaba de saltar sobre mí. No dormí en toda la noche", dijo.

Cabe mencionar que Cassidy señaló anteriormente haberse sentido "herida", debido a los hallazgos en torno a la muerte de Payne, ya que un reporte toxicológico reveló que el artista había ingerido drogas, además de que hay informes de que la noche anterior a su caída había contratado a prostitutas.