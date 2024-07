Revela que tuvo una perforación de esófago

La actriz Kate Beckinsale reveló que estuvo hospitalizada seis semanas desde inicios de marzo debido a una perforación en el esófago que le dificultaba comer y provocaba vómitos con sangre.

Meses después de que trascendiera que estaba internada por aparentes problemas de estómago, la estrella de "Inframundo" confesó la razón por la cual estuvo delicada de salud, después de ser objetivo de críticas en redes sociales por su aspecto físico y aparente baja de peso.

"No, en realidad. Vi morir a mi padrastro (el director Roy Battersby) de una forma bastante impactante; mi madre tiene cáncer en etapa 4 y perdí mucho peso por el estrés y el dolor; fue bastante rápido y luego estuve en el hospital durante seis semanas porque el dolor me había hecho una perforación en el esófago, lo que me hizo vomitar grandes cantidades de sangre y me resultaba muy difícil comer", contó la actriz en un comentario de uno de sus posteos en redes sociales.

Beckinsale también se dio el tiempo de responder a los comentarios sobre su físico, defendiéndose a partir de las luchas que enfrentó en temas familiares.

"Trabajé muy, muy duro en una película que me resultó muy provocativa, porque también trataba el tema de la muerte de mi padre, así que no me preocupa lo que pienses de mi trasero. Tal vez deberías preocuparte por tu propio trasero", arremetió.