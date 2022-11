Karol Sevilla se dice abierta a encontrar el amor... en una mujer

Sin embargo, en septiembre de este año, ambos anunciaron el fin de su relación aunque los motivos del truene decidieron mantenerlos en privado. La noticia tomó por sorpresa a sus fans, pero ellos decidieron continuar siendo amigos.

Ahora nuevas interrogantes han saltado alrededor de los famosos, pues en una reciente entrevista la protagonista de "Soy Luna" reveló que no tendría ningún problema en experimentar el amor al lado de una mujer, claro en caso de que alguna le atrajera.

"Yo no digo que no a nada. Si se da qué bueno y si no, tampoco es algo que estoy buscando como para entrar en el mundo y que la gente me acepte. Si se da que yo ande con una mujer está bien, yo creo que ahorita somos libres de hacer lo que queramos y el amor siempre manda", dijo para el programa "Fórmula dominical".