Entre divas

Como parte de la promoción de su próximo disco, "Tropicoqueta", Karol G lanzó un trailer de telenovela que protagoniza junto a estrellas del melodrama, como Anahí, Itatí Cantoral, Gaby Spanic, Ninel Conde y Azela Robinson.

Bajo el sello ficticio "Bichota Films", que parodia el clásico logo de Televisa, la colombiana publicó en redes sociales un clip lleno de drama y pasión, donde promete una historia que mezcla amor, nostalgia, desamor, poder, odio y venganza.





LAS ESCENAS

En las escenas, Karol G parece competir por el amor de Ricky Martin con Anahí, con quien incluso protagoniza una pelea que es interrumpida por Itatí Cantoral, quien lanza una icónica frase de su personaje en María la del Barrio: "¡Maldita lisiada!"

"¡¡¡Qué locura!!! ¡¡¡Nada como tener la oportunidad de materializar un sueño!!! Nos marcaron la vida con cada uno de sus personajes. Qué energía en el set, qué risa, ¡¡¡el rodaje más divertido de la vida!!! ¡¡Qué increíbleeee la pasamos!!", escribió.





EMOCIÓN COMPARTIDA

La intérprete de "Si Antes Te Hubiera Conocido" recordó también que la exestrella de Rebelde fue la primera persona a la que le contó la idea y destacó la emoción compartida.

"Fuiste la primera persona que llamé a contarle ésta idea, y la emoción y alegría de ambas me hizo pensar que podía ser real. Reinas icónicas. ¡Un honor estar en el mismo lugar con ustedes!", agregó.

Este homenaje a las telenovelas llega casi un año después de que Karol invitara a Anahí como sorpresa en uno de sus conciertos en México, marcando el regreso de la cantante tras 11 años alejada de los escenarios.





POR ESTRENAR

Tropicoqueta se estrenará el 20 de junio, casi dos años después de su exitoso álbum Mañana Será Bonito (2023), ganador del Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana.

"Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro más adentro de mí, de quien en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa Volver a la raíz, a las canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música", explicó la artista en Instagram.

REINAS ICÓNICAS

