Karol G pagó por lucirse

Ciudad de México

Karol G sorprendió con su debut en la MET Gala, el célebre evento de moda que reúne a decenas de celebridades en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Por la alfombra roja desfiló "La Bichota" asombrando a más de uno con su look, entallada en un sinuoso vestido plateado del diseñador Marc Jacobs. Para completar su look de cuento, usó prótesis que simulaban orejas de elfo.

La presencia de la colombiana desató rumores. ¿Cómo había logrado colarse a la gala más importante de la moda? ¿Cuánto pagó?, cuestionaron sus paisanos.

Finalmente, la intérprete habló de su experiencia en la gala.

"Me dijeron que estaba invitada al Met hace como casi dos meses. Me sorprendí muchísimo. En realidad, no pensé que me fuera a llegar una invitación, digamos de cierta forma tan rápido", dijo sobre su presencia en uno de los eventos más importantes de la farándula.

Algunos de sus detractores habían destacado que Karol pagó 75 mil dólares por la invitación; cabe aclarar que ella no "compró" su entrada, pues esa es la cuota que todos los asistentes al evento deben cubrir ya que se trata de un evento benéfico.