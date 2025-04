Karla Sofía Gascón celebra su cumpleaños con polémico mensaje

Este 31 de marzo, Karla Sofía Gascón está cumpliendo años y, como parte de su festejo, la actriz recurrió a sus redes, como hace mucho no lo hacía, para enviar un mensaje directo a sus detractores y todas aquellas personas que la han señalado y enjuiciado, por los tuits que publicó en 2021, expresándoles que no permitirá que sigan desprestigiándola.

La actriz de "Emilia Pérez" se mantuvo en perfil bajo, luego de la polémica que supusieron los tuits virales que escribió, alrededor de hace cuatro años, en donde evidenciaba una ideología conservadurista y que incitaba el odio.

Su hermetismo se debió, principalmente, a un acuerdo al que llegó con los creadores de la cinta francesa que protagonizó y los ejecutivos de Netflix, que creyeron que, lo más conveniente, era que la imagen de la actriz dejara de difundirse en los promocionales de la película.

Así mismo, cuando acudió a los Premios Oscar, Karla Sofía evitó la alfombra roja y sólo se le vio dentro del Dolby Theatre, en donde presenció la ceremonia y, hasta fue flanco de las bromas de Conan O´Brien, el presentador, que no dejó pasar la oportunidad de mencionar el incidente de los tuits.

La revista "Variety", especializada en cine, contó en su momento que Gascón fue escoltada al evento con un agente de seguridad privado, cosa que está prohibida y que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas nunca ha permitido, pero por miedo a que alguien buscara una represalia contra la actriz, hicieron una excepción.

La temporada de premios pasó, la euforia por las películas nominadas, como cada año, se extinguió y Gascón también continuó, aunque todavía en silencio, pues hace no mucho, cuando fue captada por medios españoles en el aeropuerto de Madrid, la actriz prefirió hacer mutis acerca de los cuestionamientos relacionados a la controversia.

No es sino hasta ahora que Karla Sofía vuelve a sus redes sociales con la determinación que antes la caracterizaba; la española no sólo celebró su 53° aniversario de vida, sino que hizo una reflexión de las críticas y señalamientos que ha sido flanco en los últimos meses y, en esta ocasión, sus palabras fueron decisivas y firmes a la hora de afirmar que nunca ha hecho daño a nadie y que, si se ha creído eso de ella, es sólo por la manipulación de discuso de quienes no simpatizan con su forma de ser.

"Hoy tengo 53 años, estoy tan a gusto y tan feliz, jamás en mi vida he hecho daño a nadie, ni un comentario para intentar menospreciar a alguien por su color de piel, para ensalzar a dictadores, etcétera, etcétera; pueden manipular, mentir o descontextualizar, inventar lo que gusten, lo que he hecho toda mi vida es defender los derechos de la mujer, la diversidad sexual y la igualdad entre todos los seres humanos, criticar el fanatismo, la delincuencia, el terrorismo y las guerras".

Firme, la actriz destacó que, ni las mayores críticas han logrado apagar su luz:

"Les recomiendo que se entretengan en otra cosa que en desvirtuar mis palabras para intentar encontrar algo malo en ellas con propósito de oscurecer mi luz, no sé cómo no se han dado cuenta que es imposible".

Y advirtió que, pese al episodio que vivió, seguirá conduciéndose de la forma en que lo ha hecho hasta ahora, pues es eso el reflejo de su auténtica personalidad:

"Yo voy a seguir siendo sarcástica, irónica, exagerada, antitaurina, antifascista, ni de extrema izquierda ni de extrema derecha, ni xenófoba, ni antivacunas, ni misógina, ni homofóbica ni transfóbica, ni culpable del hambre en el mundo ni de que el sol no les dé en invierno en el patio, o cualquier estupidez que puedan inventar, aunque su capacidad mental no les deje entenderlo, por mucho que repitan adjetivos en mi contra no los hacen verdad...".