Karla de la Cuesta llama "atormentadores" a fans de Gloria Trevi

La actriz Karla de la Cuesta acaba de publicar "Todo a la luz", el libro a través del que exhibe el abuso del que fue víctima por parte de Sergio Andrade y, si bien, cuenta que las ventas de su obra han sido exitosas, reconoce que se ha enfrentado a trabas y ataques, estos últimos por parte de los que denominó como las y los "atormentadores", fans de Gloria Trevi que la acosan a través de redes sociales.

El pasado viernes, de la Cuesta visitó el foro del programa "Chismorreo", donde presentó su libro "Todo a la luz".

Karla contó que, para materializar su obra, tuvieron que pasar siete años, en los que se dedicó a estudiar detalladamente el expediente de su caso, el cual cuenta con testimonios públicos y oficiales que respaldan su veracidad.

De la Cuesta señaló que se convirtió en abogada, y recientemente, como activista en búsqueda de comprender, de la forma más objetiva posible, los hechos que tuvieron lugar hace 25 años, cuando fue víctima de abuso sexual por parte del productor musical Sergio Andrade.

Dio a conocer que, aunado a la publicación de su libro, llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual se encarga de juzgar la forma en que México trató el proceso legal, a través del que fueron juzgados Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Raquenel Portillo.

"Es un organismo internacional que juzga a los países, no a las personas; nosotras estamos buscando que se juzgue a México por decir lo que dijo en esas tres sentencias" y aclaró: "A lo mejor nosotras estamos bien, a lo mejor nosotras estamos mal, pero vamos a presentar todas las pruebas para que nos digan por qué resolvieron porque dejó en total desesperanza a las víctimas".

Y aunque no quiso dar nombres, dijo que esta queja la llevó a cabo con el apoyo de más de 10 víctimas de Andrade; sólo se sabe que entre ellas se encuentran Aline Hernández y Liliana Regueiro que, luego de apoyar a Trevi en la creación de su bioserie y mostrarse decepcionada por el resultado, se ha unido a otras de las jóvenes con también fueron abusadas por el productor.

Karla confió que, desde que se dio a conocer que lanzaría su libro, Trevi solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual que detuviera la publicación de este.

Y si bien, esta petición no procedió, la preventa de su obra en Estados Unidos fue cancelada por motivos que, asegura, todavía no son esclarecidos, razón por la que no querría señalar a ninguna persona en específico.

A quienes sí señaló fue a un grupo de seguidores de "la Trevi" que llamó como las y los "atormentadores", pues asegura que la acosan a través de las redes sociales, lo que muchas veces le ha infundido miedo para proceder.

"Quiero decirles que sí tengo miedo, tenía miedo de venir hoy aquí porque las páginas de los fanáticos, de los ´atormentadores´ están poniendo ´Karla va a ir a Multimedios, va a las tres´, y yo no sé qué me van a hacer, claro que tengo miedo", expresó.

También contó que la presentación de su libro fue cancelada repentinamente, sin embargo, rescató que las ventas en línea la mantienen en el tercer puesto de los libros más vendidos de Amazon.

"A pesar de ´los atormentadores´, el libro hoy está en el número tres de los más vendidos de Amazon, y eso es muy importante porque se nos ha ofendido dramático en los dos libros que sacó la señora Gloria, en su bioserie y en su película; en su libro ha dicho cosas tan terribles, llamó a las víctimas "las putit*s de Sergio", niñas que van desde los 12 años...", precisó.