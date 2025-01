Se lanzan contra Karime Pindter por criticar peso de Selena Gomez

Por: El Universal

Enero 07, 2025 - 10:51 a.m.

Aunque Karime Pindter suele tener buenos comentarios en redes sociales y un fandom que no la deja sola, unas antiguas declaraciones que dio sobre la apariencia de Selena Gomez le están costando críticas, pues en una charla en su podcast, confesó que la cantante de 32 años le caía mal y que le parecía una mujer "fodonga".

Karime, influencer que estuvo cerca de ganar la segunda edición de "La casa de los famosos 2", está dando de qué hablar por unas declaraciones que hizo sobre la cantante estadounidense, y es que confesó que no era santo de su devoción y además, sugirió que debería de hacer uso de algún método para bajar de peso.

Pindter, dijo amar a Hailey Miller, la vicepresidenta de Bad Orange Entertainment y actriz de "Office Hours" (2022) y "Mast of the Amontillado" (2022).

"Amo cómo bufas a la Selena Gomez, a mi también me caga, la verdad yo amo a Hailey Miller, trae la percha, la otra fodongona, ¿qué cree?, ¿qué pide?, mamacita, Ozempic, bypass", expresó.

El Ozempic, es un medicamento inyectable que se usa para tratar la diabetes tipo 2 en adultos, sin embargo, varias celebridades lo han utilizado para bajar de peso; el bypass gástrico es un procedimiento quirúrgico que ayuda a bajar de peso, se crea una bolsa en el estómago que es más pequeña que el estómago normal.

En 2015 Selena fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune que puede afectar diversas partes del cuerpo, incluyendo piel, articulaciones y órganos internos. Esta condición ha sido un desafío constante en su vida.

Como complicación del lupus, Selena desarrolló nefritis lúpica, que afecta la función renal y puede llevar a problemas graves como insuficiencia renal. Esta condición fue una de las razones por las que necesitó un trasplante de riñón en 2017.

La cantante y exnovia de Justin Bieber, reveló que padece SIBO (Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado), lo que causa inflamación y problemas digestivos como distensión abdominal y dolor.

Cibernautas se lanzan contra Karime Pindter

Las críticas por las expresiones de Karime Pindter en contra del físico de Selena Gomez no se han hecho esperar en redes sociales, sobre todo porque Karime ha hablado abiertamente sobre las numerosas cirugías a las que se ha sometido para cambiar su aspecto físico, desde cirugías en el cuerpo como en el rostro.

"Karime hablando mal de Selena Gomez era de esperarse, que se ubique jamás tendrá ni una gota de su talento y belleza, y no necesita estar toda operada como ella lo está para ser bella y resaltar". "De los cuerpos ajenos no se habla Karime Pindter y mucho menos tu que jamás estuviste contenta con el tuyo y estás operada hasta de lugares que no se ven".

Selena Gomez fue criticada recientemente por otro mexicano, el actor Eugenio Derbez, por su actuación en la película Emilia Pérez, crítica de la que después se retractó y hasta ofreció una disculpa a la actriz y cantante, quien además de su trabajo, ha dado de qué hablar por su compromiso con su novio, el productor musical y compositor Benny Blanco.

Gomez, de 32 años, y Blanco, de 36, hicieron pública su relación hace aproximadamente un año. La pareja colaboró en varias canciones, incluido el éxito de Gomez de 2023, "Single Soon", y "I Can't Get Enough" en 2019.

Selena está en la lista de celebridades en el mundo con más seguidores en Instagram, actualmente cuenta con 422 millones.