Así es el nuevo estilo de vida de Kanye West

CIUDAD DE MÉXICO

En el nuevo episodio de "The Kardashians", Kim Kardashian vuelve a hablar de su exesposa, Kanye West, que desde que comenzó a hacer públicas sus posturas antisemitas ha sido cancelado tanto en su vida musical como empresarial, motivo por el que ahora vive en un perfil relativamente bajo, como contó la empresaria, que ahora que el padre de sus cuatro hijos renta un departamento, en el que ha prescindido de contratar personal doméstico, pues él se encarga de cocinar y demás labores del hogar.

Si bien, el cambio en la personalidad de Kanye West quedó documentado en las últimas temporadas de "Keeping up with the Kardashians", el concepto en que la opinión pública y la prensa tenía al cantante se transformó cuando emitió comentarios antisemitas en sus redes sociales, las cuales fueron bloqueadas, pero eso sólo fue el comienzo del bloqueo profesional para "Ye", pues muchas firmas a las que estaba asociado en importantes negocios, cancelaron todos los proyectos en los que el cantante estaba involucrado.

De acuerdo con "CBS News", el músico perdió más de mil 600 millones de dólares de su patrimonio neta, a raíz de todas las negociaciones que le fueron frustradas, pues marcas como Nike, Louis Vuitton y APC cerraron los contratos de colaboración con West, lo que propició que su nombre saliera de la lista de las personas más acaudaladas de "Forbes".

Desde ese entonces, los comportamientos extraños de Kanye no cesaron, pero sí demostró un vuelco en su estilo de vida cotidiano, como confió Kim en su reality show, al narrar que su hija North, su primogénita, siempre volvía fascinada, después de visitar a su padre en el departamento que renta en West Hollywood en Los Ángeles, ya que su padre no cuenta con personal que lo ayude a llevar la casa y, en cambio, lleva una vida pasiva, sin chefs, ni niñeras ni oficiales de seguridad que custodien su hogar, a diferencia de lo que ocurre en casa de la empresaria.

Fue así que Kim K contó a Kourtney, con quien charlaba de la nueva vida de su ex, que North la cuestionaba por no tener un departamento como el de su padre, ya que le parecía un mejor lugar en donde estar y que su propia casa, la mansión de Calabazas que hace años adquirieron por 60 millones de dólares, cuando Kardashian y West todavía eran pareja.

West se mudó a ese departamento luego de que la construcción de su mansión en Malibu, una propiedad valuada en 60 mdd, fuera detenida, debido a la crisis financiera del músico, quien ya no pudo costear los gastos que requería. Sin embargo, el lugar que ahora reside no es anda económico, pues paga 20 mil dólares al mes de renta, pues aunque ya no recurre al apoyo doméstico de personal, entre los servicios que incluye vivir en ese edificio de lujo se encuentra el uso de piscina climatizada, cafetería en la azotea, valet, bar y servicio de limpieza, disponible las 24 horas, según reportó "Page Seix" en marzo pasado.