Kanye West admite que dejó sus medicamentos y Kim reacciona

Kanye West ha revelado que lleva cinco meses sin tomar sus medicamentos, y en el tráiler de su documental "In Whose Name?", Kim Kardashian se escucha entre lágrimas mientras enfrenta momentos difíciles de su matrimonio con el rapero.

El tráiler, lanzado esta semana, muestra al cantante en momentos cargados de tensión. West fue diagnosticado con trastorno bipolar hace unos años, aunque más tarde aseguró que en realidad padece autismo, un diagnóstico identificado por su esposa Bianca Censori. Además, el rapero confirma que ha abandonado su tratamiento.

En uno de los momentos más emotivos, Kim le dice: "Tu personalidad no era así hace unos años", mientras intenta calmarlo. Más tarde, West exclama: "¡Nunca digas que un día voy a despertar y no voy a tener nada!", a lo que Kim responde: "Podemos hablar de eso después, pero...", antes de que él grite: "¡No hay peros!"

El tráiler también muestra a West participando en reuniones espirituales Sunday Service en 2019, su polémica candidatura presidencial de 2024 y momentos de vulnerabilidad, incluyendo lágrimas mientras confiesa: "Casi mato a mi hijo".

En otro momento impactante, afirma: "Prefiero estar muerto antes que medicado", y reflexiona: "¿Sabes lo mejor de ser artista y bipolar? Que todo lo que haces o dices es una obra de arte."

Dirigido por Nicolas Ballesteros, quien filmó la vida de West durante seis años, el documental se estrenará el 19 de septiembre en algunos cines de Estados Unidos. Kanye y Kim estuvieron casados casi siete años antes de divorciarse en 2022 y tienen cuatro hijos: North (12), Saint (9), Chicago (7) y Psalm (6). La expareja ha enfrentado disputas públicas por la crianza, con diferencias en la exposición mediática de sus hijos y el tiempo de convivencia.

En 2016, Kanye fue diagnosticado con trastorno bipolar, aunque más tarde cuestionó su diagnóstico. En febrero de 2025, en el pódcast The Download, explicó que su esposa Censori lo ayudó a descubrir que en realidad podría tratarse de autismo: "Me llevó a consulta porque me dijo: ´Hay algo en tu personalidad que no parece bipolar. He visto casos de bipolaridad antes´". West admitió que su comportamiento errático ha sido un desafío para quienes lo rodean y que tareas cotidianas, como manejar su cuenta bancaria o publicar en redes sociales, pueden volverse abrumadoras.

El TEA es una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y la flexibilidad del pensamiento, con posibles conductas repetitivas o intereses específicos. En contraste, el trastorno bipolar implica cambios extremos de estado de ánimo, alternando episodios de manía eufórica o irritabilidad con periodos de depresión caracterizados por tristeza y fatiga.