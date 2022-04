Kanye quería dejar la música para ser ¡estilista de Kim!

"Kanye siempre me ha vestido, siempre ha trabajado en mi estilo", dijo Kim Kardashian en la presentación del episodio de estreno de la serie.

"Creo que debería hacer un poco de música, un poco de diseño para Adidas y también puede hacer esto adicionalmente", dijo de manera burlona Khloé antes de que Kim hiciera la confesión.

"A principios de la década de los años 2000, literalmente me enviaba correos electrónicos al azar con diferentes looks y cuál debería ser mi estilo...y me enviaba muchas imágenes como referencia.

Siempre ha sido algo que hacíamos juntos", continuó. Sin embargo, la empresaria de SKIMS dijo "también una parte de mí quiere ser totalmente independiente".

La nueva serie de Hulu de la famosa familia se estrenó el jueves, casi 10 meses después de que su serie original Keeping Up with the Kardashians finalizara en 2021 tras 20 temporadas.

La nueva serie retoma la vida de Kim, Kourtney y Khloé además de la de Kris Jenner, Kendall Jenner y Kylie Jenner y sigue sus éxitos, dramas familiares y negocios respectivos.

De manera muy similar al episodio inicial de Keeping Up with the Kardashians, el tema del video sexual de Kim fue el centro del drama en The Kardashians.

El episodio de estreno empieza con la familia reunida para una comida.

Todo parece estar bien entre ellos hasta que Kim nota algo extraño en uno de los juegos del iPad de su hijo Saint de seis años de edad.

Cada jueves presentarán un nuevo episodio de The Kardashians en Hulu.