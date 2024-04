¡Destapa humillación! Gala Montes sobre su Experiencia con Kalimba

Kalimba sigue dando de qué hablar, ahora por una confesión de la actriz y cantante Gala Montes, quien en sus inicios musicales pensó que contaría con su apoyo, sin embargo ocurrió todo lo contrario y le hizo pasar una de las humillaciones más dolorosas de su vida.

Esta semana, el cantante de 41 años reapareció ante los medios al presentarse a una audiencia, que finalmente se pospuso, por las acusaciones que enfrenta de la cantante Melissa Galindo por presunto abuso sexual.

Kalimba sostiene que es inocente en este caso y en otro en el que una mujer también lo señala de acoso; mientras tanto, Gala Montes, quien comenzó su camino artístico desde que era una niña, habló del mal momento que la hizo pasar el exintegrante de OV7 tras haber firmado en su disquera en lo que sería el inicio de su carrera musical.

La actriz de la exitosa serie "El señor de los cielos", platicó en entrevista con Matilde Obregón sobre la mala imagen que tiene de Kalimba luego de que como socios no la apoyara ni la impulsara en sus inicios de su carrera musical, la cual ha retomado y la tiene en muy ilusionada.

Gala recordó que tras haber firmado en la disquera de Kalimba, éste la invitó a ella y a su familia a un concierto en el que se cantó el tema que ambos tenían juntos, sin embargo el cantante invitó a interpretar dicho tema a María León, situación con la que Gala se sintió humillada, pues el tema lo habían hecho juntos.

"Cuando uno tiene ilusiones con tu carrera y hay alguien que es más poderoso que tú, vas con toda la disposición del mundo y la ilusión, y de pronto que alguien juegue con eso pega mucho a la autoestima", reveló.

"De pronto sale nuestra canción... empieza a cantar él, subió a María León a cantar mi parte enfrente mío, enfrente de mi familia, y yo me quedé fría", detalló.

Para Gala esa fue una humillación fuerte, se salió llorando del concierto sin entender la actitud del intérprete de "Tocando fondo".

"Eso me rompió muy gacho, iba con toda mi familia; para mí fue una humillación muy fuerte".

Aunque Gala sí le escribió un mensaje a Kalimba sobre su molestia tras la ocurrido, nunca lo confrontó de frente, no sabía qué hacer; después tuvo una reunión con él a través de una videollamada, la atendió acostado en su cama y no con la mejor actitud, en esa reunión Gala le comunicó que ya no iba a trabajar con él porque tenía mucho trabajo en la actuación.

Kalimba sólo respondió "Ok, está bien"; la lectura que Gala le dio a lo ocurrido fue la poca empatía de Kalimba con ella, una "chavita que iba empezando a subir en la música", la hizo sentir menos.

"Fue algo que me lastimó bien feo y me alejó un poco de la música, no debió de haber pasado, pero en ese momento me quitó las ganas", se sinceró.

En ese concierto, Montes se dio cuenta que todas las mujeres que estaban ahí eran "parte de una estrategia".

"No hagas cosas buenas que parezcan malas", reflexionó, y reiteró que lo que le hizo Kalimba le pareció injusto, pues "actuó de mala fe y con alevosía y ventaja".

QUE SE ME INVESTIGUE: KALIMBA

Kalimba acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para pedir que se investiguen las acusaciones de abuso en su contra que expuso una joven en un par de videos que trascendieron este fin de semana en redes sociales. "Vine a levantar una denuncia de hechos que se dijeron en mi contra.

La verdad es que ya estoy bastante harto, no saben qué cansado es y estoy agotado, porque además están dañando a mi familia, a mi carrera, que es lo último que realmente me importa, pero están dañando a mis hijos, están dañando a mi familia, a mis seres queridos", dijo el cantante a ´Ventaneando´. Las acusaciones de abuso fueron expuestas a finales de marzo por la usuaria @tumamilovepowr en TikTok y luego retiradas, por lo que Kalimba espera que las autoridades indaguen el caso.