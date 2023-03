Acusado de agresión sexual

"Este video es literal, una invitación para que alcen la voz, porque los que deberían tener miedo son ellos, no nosotras". Melissa Galindo, Actriz

La intérprete de "Vete con Ellas" comentó que ella y Kalimba estaban representados en ese momento por la misma disquera, por lo que el cantante aprovechó y la invitó de telonera a uno de sus conciertos para que comenzara a ganarse al público.

CONDICIONA SU APOYO

Después del concierto invitó a Melissa al antro, pero ella pidió que la regresaran al hotel, por lo que al subir a la camioneta Kalimba se puso a un lado de ella y comenzó a tocarla indebidamente.

"Yo iba sentada normal y me agarró la rodilla y me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto, que le gustaba mucho, que estaba muy emocionado. Le dije: ´Qué cool, mil gracias por apoyar mi proyecto´", comentó.

"De pronto, sentí que algo tocó mi vagina, o sea, su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina y fue como entré en shock, me cerré las piernas, pero no dije nada, capaz fue sin querer, para qué hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, ni al caso de hacer un lío, pensé", agregó.

REINCIDE

Melissa Galindo comentó que pasaron meses y ya no volvió a ver al intérprete de "Tocando Fondo", pero durante la pandemia de Covid, Kalimba y su manager la llamaron y la invitaron a una fiesta, pero ella les dijo que no y horas después se presentaron los dos en su departamento; accedió a acompañarlos al antro y una vez más Kalimba la volvió a tocar como la primera vez.

"Me vuelve a agarrar la rodilla y me vuelve a decir lo mismo y volví a sentir la mano hacia arriba, pero esta vez movió los dedos y ahí si me quedé en shock, me volví a cerrar y me fui aterrada a su casa", compartió.

LA INCOMODA

La cantante salió para pedir un Uber y el cantante salió a hacerle comentarios sexuales que incomodaron a Melissa.

"Me senté en la escalera a pedir el Uber y se acerca para hablar seriamente y me dice: ´que rico nos besamos tú y yo, me puse bien caliente´. Y yo: ´nunca te he besado´.

Él me había invitado a estar en un video de él como actriz, pero eso fue antes de que firmara, (entonces le dije:) ´Yo, Melissa, nunca te he besado, te besó la actriz´. Y me empezó a decir: ´vamos arriba a una cogidita rápido, nadie se va a enterar, soy negro como te gusta´. Le respondí: ´¿es en serio?, dime que estás bromeando", comentó.

Melissa terminó de contar su historia invitando a las personas que han pasado por abuso a que alcen la voz.