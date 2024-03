Kali Uchis da la bienvenida a su primer hijo

GUADALAJARA, Jalisco.- La cantante colomboestadounidense y su pareja, el rapero Don Toliver, anunciaron la llegada de su primer bebé en Instagram.

La cantante Kali Uchis y el rapero Don Toliver anunciaron la llegada de su primer hijo juntos en Instagram. Kali, de 30 años, y Don, de 29, compartieron un video para presentar al recién nacido.

"Eres todo lo que podríamos haber esperado y más. Gracias Dios por nuestro hermoso y saludable bebé varón, y gracias a todos por la buena energía en el camino. Que nuestros hogares y los suyos estén bendecidos para siempre con paz, felicidad y salud", escribió Uchis en el pie del clip que muestra a los nuevos padres conociendo a su hijo.

El anuncio del embarazo se produjo en enero, cuando la pareja compartió un video que mostraba momentos íntimos, como besos y caricias en la barriga de la cantante colombo-estadounidense. Titularon el video "Comenzando nuestra familia". Además, Kali compartió su emoción al escuchar el latido de su bebé por primera vez en una historia de Instagram.

Después del nacimiento, Kali también compartió una serie de fotografías que muestran su regreso a casa con el bebé y Don.

"Darte a luz fue el mejor día de mi vida, gracias por elegirnos para ser tus padres. Nos das tanta fuerza y motivación para ser mejores, para ser nuestras mejores versiones por ti. Y esperamos que todos los días sientas cuánto te amamos; nada se compara", escribió la cantante de "Telepatía".

La relación entre Kali Uchis y Don Toliver se hizo pública en 2021, cuando colaboraron en canciones como "What You Need" y "Drugs N Hella Melodies".

Criada entre Virginia y Colombia, Kali Uchis es ganadora de premios Grammy, Billboard Latin Music, Billboard Music, American Music, Premios Nuestra Tierra y Premios Juventud de Univisión.

Alternando entre proyectos en inglés y español, ha lanzado los álbumes Por Vida (2015), Isolation (2018), Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) 8 (2020), Red Moon In Venus (2023) y más Orquídeas (2024).

Actualmente, la artista cuenta con más de 44 millones de oyentes mensuales en Spotify.