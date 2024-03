Justin Timberlake y NSYNC enloquecen a fans por reunión

CIUDAD DE MÉXICO.- Justin Timberlake ofrecía un concierto en Los Ángeles previo al lanzamiento de su nuevo disco Everything I Thought It Was, cuando de pronto aparecieron sus amigos y compañeros de NSYNC JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick, convirtiendo el momento en toda una locura.

Timberlake presentó en vivo "Selfish" en un concierto que ofreció en enero en su ciudad natal de Memphis, Tennessee; a este tema le seguirá el estreno de "Sanctified" y "No Angels", que también formarán parte de "Everything I Thought It Was".

Pese a los años de ausencia como solista, Timberlake no dejó la música en ese tiempo, pues colaboró en la creación de bandas sonoras de películas como "Trolls" (2020) y "Trolls Band Together" (2023), cuya canción "Better Place" lo reunió con NSYNC que lo lanzó al estrellato en la década de 1990.

NSYNC "revive" sobre el escenario

En septiembre de 2023 NSYNC se reunió para volver a grabar juntos dos décadas después, el hecho emocionó a muchos, pero anoche, verlos juntos en acción fue un momento nostálgico que sus fans agradecen.

Como si el tiempo no hubiera pasado, los integrantes de la agrupación cantaron y bailaron sus conocidas canciones frente a la emoción de sus seguidores quienes en todo momento grabaron el instante con el celular.

Este reencuentro sobre el escenario ha despertado la versión de que podrían hacer pronto una gira juntos, pues primero volvieron a grabar juntos tras 22 años y desde entonces, la banda no había vuelto a colaborar, aunque se reunió en 2018 para celebrar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

