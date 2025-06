Exige Justin Bieber 'respeto' a paparazzis en Malibú

Justin Bieber protagonizó un nuevo enfrentamiento con paparazzi la noche del jueves al salir de Soho House Malibu, California, luego de discutir con los fotógrafos por más de 11 minutos en un episodio repleto de reproches y gritos.

De acuerdo a Page Six, el cantante, de 31 años, lanzó insultos, exigió respeto y dejó claro que está dispuesto a poner límites, especialmente ahora que busca proteger a su familia.

"Soy un hombre de verdad con una familia de verdad. Esta noche no. Me encantan mis tardes, amo a mi esposa, amo a mi familia, y me provocas y es triste", expresó Bieber, en referencia a su hijo de 9 meses, Jack Blues, y a su esposa, la modelo Hailey Bieber.

Durante el altercado, uno de los reporteros le preguntó al canadiense si temía ser deportado en medio de las recientes redadas de inmigración en Estados Unidos.

"Sacarás este vídeo de contexto como siempre lo haces. Crees que soy idiota, hermano. Estoy desesperado, exijo respeto. Confundes mi enojo con falta de respeto. Es enojo porque me estás faltando al respeto", expresó.

El intérprete de "Sorry" continuó elevando el tono de su reclamo al acusar a los fotógrafos de tratarlo como una atracción.

"¡Soy un ser humano, y tú estás parado alrededor de mi coche, en la playa! ¿Sabes lo que digo? No crees que soy un hombre de verdad, ¿verdad? Deja de provocarme y esas cosas... No estoy para que me jodan", aseveró.

Las escenas fueron captadas en video y rápidamente circularon en redes sociales, generando reacciones encontradas entre fanáticos que, por un lado, entienden su frustración, y por otro, se preocupan por su estado emocional.

En los últimos meses, los Bieber han desatado rumores de que su relación se encuentra en crisis y el cantante incluso admitió que una vez le dijo a su esposa modelo que nunca estaría en la portada de Vogue.