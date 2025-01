Siguen juntos

Por: El Universal

Enero 02, 2025 - 03:36 p.m.

El cantante Justin Bieber no permitió que los rumores sobre su matrimonio con Hailey avanzaran, respondiendo rápidamente a las especulaciones de divorcio que los han perseguido desde 2024.

Para calmar las voces críticas, el cantante de "Baby" publicó una sensual foto de su esposa, en bikini rosa, abrigo de piel y botas de peluche, dejando claro que están más unidos que nunca. Junto a la fotografía, escribió: "Um. Voy a ir a cualquier lado contigo, bb. Feliz año nuevo... ¡Esa es una forma de calmar el ruido!".

Su esposa Hailey, por su parte, mostró su entusiasmo por el 2025 con una diadema que decía "Año Nuevo".

Previamente, Hailey también se dirigió a quienes cuestionan su relación con un video en TikTok. En el clip, una voz en off reflexionaba: "No estás bien y está bien. Has tomado muchas decisiones. Las decisiones que tomaste te pusieron en situaciones que odias. No quieres estar en esas situaciones. Reconoces cada día cuando te despiertas: 'Joder, esta es la realidad que creé para mí'".

Las especulaciones sobre una reciente crisis matrimonial comenzaron cuando, en sus redes, aparecieron publicaciones que muchos interpretaron como indirectas entre ellos. El rumor se intensificó cuando Justin compartió una historia con la canción "B.E.D." de Jacquees, cuyo contenido habla de intimidad sin amor. Poco después, Hailey publicó fragmentos de canciones de SZA que abordaban temas de desamor y traición. Además, se sumó la teoría cuando la modelo compartió fotos de un viaje a Anguila con sus amigas Lori Harvey y Justine Skye, usando productos de su marca Rhode Beauty en lo que parecía unas vacaciones de chicas durante la Navidad.

A pesar del alboroto, la pareja ha mantenido el foco en su relación, dejando atrás el "ruido".

El 23 de agosto, recibieron a su primer hijo, compartiendo una emotiva imagen del piecito de su bebé y anunciando su nombre: "Bienvenido a casa, Jack Blues Bieber". Desde entonces, han optado por no publicar más fotos del pequeño.