Lanza Bieber reflexión preocupante sobre estado anímico

En medio de la creciente preocupación de sus seguidores, Justin Bieber ha emitido un mensaje críptico a través de sus redes sociales.

El cantante, quien recientemente cumplió 31 años, publicó en sus redes sociales una reflexión sobre la vida y la necesidad de aceptación.

"No tenemos nada que demostrar hoy, solo el regalo de la vida para aceptar y recibir. No se nos debe nada y no le debemos nada a nadie", escribió Bieber, acompañando sus palabras con un emoji de corazón rojo y la canción "Sir Duke" de Stevie Wonder.

Esta publicación llega días después de que Bieber compartiera una fotografía fumando de un bong de vidrio, lo que avivó las especulaciones sobre un posible consumo de sustancias.

Semanas antes, su representante había negado rotundamente los "rumores dañinos" sobre una supuesta adicción; sin embargo, las acciones del intérprete de "Sorry" han generado inquietud entre sus fanáticos.

Recientemente, se le vio rapeando sobre estar "drogado" en un video desconcertante y compartiendo otro clip donde aparentemente fumaba un cigarrillo de marihuana mientras bailaba.

La preocupación se intensificó tras su aparición en el evento de cuidado de la piel Rhode de su esposa, Hailey Bieber, donde su comportamiento fue calificado de "extraño" por algunos observadores.

Una fuente cercana a Hailey reveló que la modelo está "realmente preocupada" por su esposo, quien estaría atravesando un momento difícil.

"Justin está pasando por un momento difícil y Hailey está haciendo todo lo posible para estar ahí para él, pero no hay mucho que ella pueda hacer. Hailey ama a Justin con todo su corazón, pero eso no significa necesariamente que sea feliz", confesó la fuente.

La reciente ausencia de Bieber en la fiesta posterior a los Óscar de Vanity Fair, a la que Hailey asistió sola, ha alimentado aún más las especulaciones sobre el estado emocional del cantante.