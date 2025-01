Alarman a sus fans

Los rumores sobre problemas matrimoniales entre Justin Bieber y Hailey Baldwin comenzaron a ganar nuevamente fuerza cuando algunos fanáticos notaron que el cantante había dejado de seguir a su esposa en Instagram.

La reacción de los internautas no se hizo esperar. Muchos se preguntaron si la pareja estaba insinuando una separación, mientras otros se mostraron preocupados por el futuro de su hijo, Jack Blues, nacido en agosto de 2024.

"Espero haya sido un error", "debe ser una broma" y "¿será que es verdad que nunca la quiso?" fueron los comentarios en TikTok. Algunos incluso sugirieron que podría ser una estrategia de marketing antes del lanzamiento de un nuevo álbum. Otros, en tono de burla, relacionaron el incidente con la futura boda de Selena Gómez: "Viene el: yo me opongo".

No obstante, Justin desmintió los rumores rápidamente. Este martes publicó un mensaje en Instagram, que luego eliminó, explicando lo sucedido: "Alguien entró a mi cuenta y dejó de seguir a mi esposa. La m...rda se está volviendo sospechosa aquí". Posteriormente, volvió a seguirla.

Esta no es la primera vez que enfrentan comentarios sobre una posible crisis. Hace unas semanas, Hailey abordó el tema en un video donde reflexionaba sobre las adversidades que enfrentan como pareja.

En el clip, una voz en off decía: "No estás bien y está bien. Has tomado muchas decisiones. Las decisiones que tomaste te pusieron en situaciones que odias. No quieres estar en esas situaciones. Reconoces cada día cuando te despiertas: Joder, esta es la realidad que creé para mí".