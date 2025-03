Justin Bieber admite tener problemas de ira

Justin Bieber compartió una publicación en sus redes sociales en la que admitió tener problemas de ira, pero también ganas de solucionarlos.

"Yo también tengo problemas de ira, pero quiero crecer y no reaccionar tanto smh ?????", posteó el dos veces ganador del Grammy, de 31 años,.

Junto al mensaje, Justin incluyó tres fotos, incluida una selfie de él mismo usando una sudadera con capucha y una imagen antigua de él mismo cuando era niño.

El cantante de "Peaches" también compartió lo que parece ser una foto de su hijo pequeño, Jack Blues, acostado en una manta mientras miraba una película a través de un proyector.

La salud emocional del cantante ha despertado alertas luego de que en las últimas semanas ha compartido mensajes sobre no tener " nada que demostrar " y sentirse " indigno ", además de una nota críptica sobre dejar ir "el odio reconociendo primero que está ahí ".

"Toda mi vida me han dicho: '¡Woow, Justin, te lo mereces!', y yo, personalmente, siempre me he sentido indigno. Como si fuera un fraude. Cuando me decían que merecía algo, me sentía un poco astuto, como si supieran lo que pienso".

"Lo crítico que soy, lo egoísta que soy, nadie diría esto", continuó. "Digo todo esto para decir: si te sientes un poco incómodo, bienvenido al club. Definitivamente me siento incompetente y sin la preparación necesaria la mayoría de los días".

A esto también se han unido los rumores de consumo de drogas , aunque según algunas fuentes cercanas son ideas infundadas.

"No les importa lo que piense la gente. Les encanta ser padres", dijo la fuente a People, en referencia al bebé Jack Blues, a quien la pareja dio la bienvenida en agosto de 2024.