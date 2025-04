Sigue la batalla legal

Blake Lively, quién previamente ha participado en la popular serie de HBO Chica Indiscreta (Gossip Girl) y protagonista de Romper el Círculo (It End With Us) se ha pronunciado para señalar que Justin Baldoni intenta "silenciar a las victimas de acoso" previas del actor, informó el tabloide Daily Mail.

A principios de esta semana, Justin acusó a Blake de montar una maniobra de relaciones públicas en su contra que, según él, estaba "diseñada para arruinar la reputación y las carreras de ambos actores", después de que ella presentó una solicitud para desestimar su demanda el 20 de marzo, la cual fue rechazada.

En una presentación de esta semana, Baldoni afirmó que estaba ejerciendo el derecho, por consejo de su abogado, Bryan Freedman, a la Primera Enmienda "para solicitar al tribunal que limpie sus nombres de sus afirmaciones falsas y perjudiciales".

El equipo legal de la actriz afirmó frente a los medios de comunicación que Baldoni y su abogado están tratando de "deshacerse" de una ley que protege a las víctimas y también impide que otros hablen en el futuro.

Dando un claro mensaje de que la intención del actor frente al proceso legal es no vincular a ninguna persona externa a la demanda que tiene en contra Blake.

El juicio entre Justin Baldoni y Blake Lively está previsto para el día 9 de marzo del 2026.