Cantarán juntos

Ciudad de México

Belinda cumplirá uno de los deseos de sus fans, el cual le han pedido desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con Babo, el vocalista de Cartel de Santa.

Este fin de semana, la cantante lució como una diosa en su aparición en el show de 2000 Pop Tour en Monterrey.

Babo.

Beli, como la llaman sus Belifans, alborotó a varios cibernautas con la idea de que podría haber un dueto musical con el cantante de corridos tumbados Peso Pluma, luego de que se supo que ambos se siguen en Instagram, así que sobre esto se le cuestionó a la cantante en Monterrey, pero prefirió guardar silencio al respecto.

De quien sí habló para "Ventaneando" fue de Babo, el vocalista de la agrupación Cartel de Santa, con quien presume tener una linda amistad, de la que, por cierto, habló en España, donde estuvo recientemente para promocionar la segunda parte de la serie de Netflix "Bienvenidos a Edén".

Belinda sorprendió cuando mostró que con quien se mensajea es con Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo, rapero mexicano de la banda Cartel de Santa.

En dicha parte de conversación que compartió mostró un video que Babo le mandó en la que le enseña una canción, cosa que, dice Belinda, suele hacer, pues es un hombre creativo con el que intercambia ideas musicales con frecuencia.

"Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta; siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo, entonces, está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción", dijo al mostrar dicho video.

Esta revelación causó furor entre sus seguidores, quienes de inmediato le pidieron que por favor hiciera una colaboración musical con él, y estas peticiones han sido escuchadas por Belinda, quien confirmó a "Ventaneando" que prepara nueva música.