Celebra la vida

Por: Agencia Reforma

Enero 16, 2025 -

Se cumplen cinco años de la nueva oportunidad de vida de Julio Preciado con el transplante de riñón que se logró gracias a la donación de su hija Yuliana, y la mejor manera de celebrarlo, dice el intérprete de éxitos como "Dos Hojas Sin Rumbo", es disfrutar lo que tiene.

La familia, sus nietos y la carrera artística que ha logrado consolidar a lo largo de 37 años son algunas de las cosas que ahora goza al máximo.

"El premio más grande es todo lo que estoy viviendo ahora después de haber sido transplantado. En algún momento me pregunté ¿por qué Dios me habría dejado en esta tierra después de todos los desmadres que hice, después de tocar fondo por mis errores? Y cuando nació Lorenzo, mi nieto, lo entendí.

"Tenía que conocer a mi nieto y a mi nieta Leonor, que acaba de nacer. Realmente esta etapa de mi vida la estoy disfrutando como nunca, no como antes, que ni los shows gozaba, antes me bajaba del escenario y me retiraba a seguir mi fiesta, todo eso me trajo muchas consecuencias", platicó Preciado este miércoles, en una rueda de prensa realizada en el Auditorio Telmex, donde el próximo 28 de febrero dará un concierto.

En enero de 2020, el sinaloense se sometió al transplante de riñón en el Hospital Country 2000, en Guadalajara.

"Tuve muchos excesos en mi otra época, excesos que me provocaron también muchos problemas de salud y por los que dejé de disfrutar lo que me gusta como es la música, pero ahora la gozo mucho más, disfruto como nunca los aplausos del público", agregó el famoso.

En el show que dará el cantante el Telmex el mes que entra, se hará acompañar por músicos de banda y por el Mariachi Vargas de Tecalitlán, con quien interpretará versiones de algunos de sus éxitos.