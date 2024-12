Julián Gil exhibe comentarios en contra de Marjorie

Por: El Universal

Diciembre 20, 2024

Julián Gil está resignado, por ahora, a que pasará una Navidad más sin su hijo Matías, fruto de su relación con la actriz venezolana Marjorie de Sousa, quien tiene la patria potestad del menor, con quien el actor argentino convivió los primeros meses de vida; después, un largo tiempo en los tribunales lo desgastaron física, emocional y económicamente.

Gil no oculta su tristeza y frustración al decir que "La justicia en México está viciada", por lo que de momento le toca tener paciencia y tomar el camino de la espera, pues no piensa ni presionar más ni insistir, pues nada ha funcionado.

Julián Gil no tiene la patria potestad de su hijo, lo que significa que pierde los derechos y deberes que tiene sobre él, como la representación legal y la administración de sus bienes. Esto ocurre cuando existen razones graves y justificadas, como maltrato, abandono del hijo, depravación, condena por delitos graves que afecten al menor, situaciones de riesgo o desamparo, como abuso físico o psicológico, incumplimiento de deberes, incapacidad declarada judicialmente, ausencia del padre, consumo de alcohol, juego o uso de sustancias ilícitas, o sustracción o retención indebida del menor.

Julián no encaja en ninguna de las anteriores, por lo que cuestiona a Marjorie: "¿Por qué no me dejas ver y estar con mi hijo?"

Sobre la foto que Marjorie compartió, en la que Matias, de siete años y medio, con el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, Julián explicó por qué ese tipo de publicaciones le favorecen a él y a su hijo, pues el público comentó la instantánea y criticó nuevamente la conducta de Marjorie, de no permitir que el niño conviva con su papá, "Pero sí con desconocidos, como Peso Pluma".

El actor hizo un ejercicio y leyó algunos de los muchos comentarios de la publicación de Marjorie, muchos de ellos negativos y criticándola por negarle a su hijo la experiencia de convivir con su papá.

"Al final, el afectado es el niño, el papá siempre hace falta aunque pienses lo contrario". "El único que no puede hacer eso es el papá". "Con todos menos con el papá". "La foto que queremos ver es con su papá", leyó algunos.