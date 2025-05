Madonna: Proyecto biográfico con Netflix y Shawn Levy

Deseosa de ver su vida plasmada en pantalla, y luego de trabajar desde hace algunos años en un proyecto cinematográfico que no ha rendido frutos, Madonna enfocará ahora sus esfuerzos en una miniserie biográfica de la mano de Netflix.

De acuerdo con Deadline, el ícono musical y la plataforma de streaming se encuentran en la fase inicial de desarrollo del proyecto, el cual será dirigido por Shawn Levy (Deadpool & Wolverine, The Adam Project).

Los reportes indican que esta serie no se relaciona en lo absoluto con la película que Madonna trabajó con Universal Pictures, la cual estaría protagonizada por Julia Garner, y que fue cancelada en enero de 2023.

"Quiero transmitir el increíble viaje que la vida me ha llevado como artista, música, bailarina, como ser humano, intentando abrirme camino en este mundo", dijo la intérprete, de 66 años, cuando se anunció la película de Universal, en 2020.

Hasta el momento, se desconoce si Garner seguirá interpretando a la Reina del Pop, así como tampoco se conocen detalles de la trama, la época que retratará o cuándo podría estrenar. Hasta ahora, Netflix no ha dicho nada al respecto.

Madonna trabajó con Levy en Deadpool & Wolverine para dar su aprobación para usar su canción "Like a Prayer" en la película de Marvel Studios. Se dice que desde entonces han estado trabajando en el proyecto de la miniserie biográfica.

Lo que se sabe de Garner es que ella sigue interesada en protagonizar la historia de la cantante. Ambas dieron un adelanto de su colaboración en diciembre de 2023, cuando la actriz subió al escenario junto a Madonna en su gira "Celebration".

Shawn Levy es famoso por ser parte del equipo creativo del gran éxito de Netflix, Stranger Things, así como de otras miniseries de la plataforma, como The Perfect Couple y All the Light We Cannot See.