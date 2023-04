Enfrentará juicio

Un juicio que enfrenta a "Thinking Out Loud" de Ed Sheeran con "Let´s Get It On" de Marvin Gaye comenzará el lunes con su selección de jurado y declaraciones de apertura.

Nueva York, EU

Los herederos de Ed Townsend, coautor con Gaye del tema de clásico del soul de 1973, demandaron a Sheeran, alegando que la exitosa canción del astro británico pop de 2014 tiene "sorprendentes similitudes" con "Let´s Get It On" y "elementos comunes evidentes" que violan sus derechos de autor.

UNA SEMANA

La demanda presentada en 2017 finalmente comenzará su juicio que se espera dure una semana en una corte federal de Manhattan presidida por el juez Louis L. Stanton de 95 años.

Sheeran, de 32 años, es uno de los testigos que se espera que declaren.

"Let´s Get It On" de ritmo lento y sensual se ha escuchado en innumerables películas y comerciales y ha sido reproducida millones de veces en los últimos 50 años. "Thinking Out Loud", que ganó un Grammy la canción del año, es una versión mucho más directa sobre el amor y el sexo.

Si bien el jurado escuchará las grabaciones de ambas canciones, probablemente muchas veces, sus letras y espíritu son irrelevantes para el juicio. Se supone que los miembros del jurado sólo deben considerar los elementos en bruto de la melodía, la armonía y el ritmo de la composición de "Let´s Get It On", como se documenta en la partitura presentada ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos.

INNEGABLE PARECIDO

Los abogados de Sheeran han argumentado que el innegable parecido estructural de las canciones apunta sólo a los cimientos de la música pop.

"Las dos canciones comparten versiones de una progresión de acordes similar que no se puede proteger y estaba disponible gratuitamente para todos los compositores", dijeron en un expediente judicial.

Los abogados de la familia de Townsend señalaron en la demanda que artistas como Boyz II Men han hecho popurrís mezclados perfectamente de las dos canciones, y que incluso el propio Sheeran ha hecho la transición a "Let´s Get It On" durante presentaciones en vivo de "Thinking Out Loud".

Intentaron reproducir un video de YouTube, potencialmente condenatorio, de una de esas actuaciones de Sheeran para el jurado en el juicio. Stanton negó su moción para incluirlo, pero dijo que lo reconsideraría después de ver otras pruebas presentadas.