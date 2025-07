Tom Holland y Juanpa Zurita triunfan en torneo de pádel en Londres

El actor británico Tom Holland y el influencer mexicano Juanpa Zurita se proclamaron campeones del Bero Padel Classic, un exclusivo torneo internacional Pro-Am celebrado recientemente en Londres.

El evento, impulsado por WME Sports e IMG Tennis, reunió a figuras destacadas del entretenimiento, deporte y gastronomía, como Gordon Ramsay, Stormzy, Simu Liu, Jay Shetty y Nia DaCosta, con el objetivo de promover el pádel a nivel global.

Lo que comenzó como una tarde deportiva se transformó en un momento inolvidable para Juanpa Zurita, quien compartió un mensaje lleno de orgullo.

"Nunca pensé que un deporte que nació en Acapulco llegaría hasta el Big Ben aún más loco: llevarme la copa de regreso a casa -¡México!

"La vida vaya que da vueltas y echar una reta con Spiderman no estaba en mi lista. Pero 'with great power comes great padel', digo 'great responsibility'", bromeó el creador de contenido", escribió en redes sociales.

Holland y Zurita ganaron sus cuatro partidos, llevándose los reflectores del torneo, según medios internacionales.

Además, el actor de Luis Miguel: La Serie tuvo la oportunidad de jugar junto a la leyenda del pádel Hernán "Bebe" Auguste, exnúmero uno del mundo, consolidando su participación como uno de los momentos más destacados del evento.

Juanpa Zurita también recordó a su "yo" de 11 años, quien se enamoró del deporte.

"Esta copa es para Juanpa de 11 años primer torneo ganado y te dieron el premio de MVP pequeño. ¡Viva México!", agregó.