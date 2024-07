En Miembros Al Aire

A sus 46 años, Facundo sigue siendo irreverente, divertido y espontáneo, en lo único que ha madurado es en no exhibir los nombres de anécdotas de terceros para no ocasionarles algún problema.

Lo que sí hará el conductor a su ingreso al programa Miembros Al Aire será reírse de sí mismo y hasta del alcoholismo de Raúl “El Negro” Araiza, porque él mismo se burla de su adicción.

El 11 de julio, Facundo se integró al programa que se transmite los jueves a las 21:30 horas por Unicable y que conducen Raúl Araiza, Paul Stanley, José Eduardo Derbez y Jean Duverger.

“Me parece que era una cosa obligada en mi carrera. Siento que este programa y yo somos como separados al nacer. La neta es que la gente que está ahí me parece muy chida y cuando me invitaron me pareció una idea poca madre que no podía rechazar”, expresó el conductor.

SIN CENSURA

“Me doy cuenta de que la esencia del programa es estar dispuesto a humillarte a ti mismo y contar tus peores historias para que la gente goce con tu desgracia. En el programa hay dos filtros que yo creo importantes: burlarte de ti mismo y burlarte de los otros conductores. Es como profesionalizar el bullying”.