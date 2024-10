José Eduardo defiende a su mamá Victoria Ruffo

José Eduardo no se quedó callado cuando le contaron lo que Eugenio Derbez dijo sobre él y el gusto que obtuvo en su adolescencia por fumar y tomar gracias a su madre Victoria Ruffo, por lo que salió a la defensa de su mamá.

Aunque Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ya hicieron las paces tras el nacimiento de su primera nieta en común Tessa, el actor no olvida que por culpa de la actriz él se perdió los primeros años de su hijo José Eduardo, no lo vio crecer y éste no creció con su ejemplo, algo que le hubiera gustado mucho.

Reconoció que su ex lo educó bien, pero viendo ejemplos que no eran los mejores.

"Lo educó bien, pero a su manera, sé que fuma porque vio toda la vida en su casa a su mamá fumar, también toma porque vio a su mamá tomar, me hubiera gustado que viera un poco más de mi ejemplo", dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde cuestionó: "¿Qué hubiera sido de José Eduardo si hubiera crecido conmigo?".

José Eduardo está muy feliz con su debut como papá, la llegada de su hija Tessa le ha sacado su lado más sensible y tierno, y ahora que "La casa de los famosos México" está de moda, el actor confesó que ya arrulló a su pequeña hija cantándole la canción de "Mayo Mayito".

Fue gracias a su hija que sus padres volvieron a tener un acercamiento después de en varios años no lo habían tenido, sin embargo, eso no borra el pasado de ambos en el que incluso la actriz de 62 años asegura que la boda que tuvo con Eugenio fue falsa, mientras que él se defiende diciendo que nunca se casaron y que ella se hizo ideas en su momento.

A José Eduardo no le hicieron mucha gracia los comentarios de su padre sobre lo que le aprendió a su madre, por lo que luego de que la prensa lo cuestionara por ello, el hijo de Victoria Ruffo respondió: "A él le gusta embarazar mujeres y nadie le dice nada, ahora resulta", dijo relajado y bromista entre risas de la prensa.

Ya desde hace años, padre e hijo conviven y han estado cerca.