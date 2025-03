Vive Latino: 25 años y de pie

Jordi Puig, creador y director del Vive Latino, lo ha explicado varias veces: la semilla que originó el festival no fue otra más que el poner a tocar a decenas de bandas que de otra manera no podrían congregar a tantos miles de asistentes en un solo día.

Así, en 1998, nació el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, mejor conocido como Vive Latino, una pachanga en la que se han presentado los proyectos más importantes del rock latino, con algunos invitados de otras zonas geográficas angloparlantes, y con una mentalidad de apertura a géneros no necesariamente relacionados con el rock (con su dosis de polémica).

Este año, Vive Latino llega a su edición número 25, con dos días de actividades a realizarse en el Estadio GNP (antes llamado Foro Sol), los próximos 15 y 16 de marzo.

Como bien se puede observar en estas dos páginas, cada cartel ha tenido su esencia, sus anecdotarios, sus figuras relevantes, e infinidad de historias protagonizadas por los asistentes, quienes año con año han hecho de este festival un punto de encuentro, una fiesta de amigos donde la música solo es el pretexto para reunirse y gozar.

Desde La Lupita como la primera banda en salir al escenario principal del Vive Latino (1998), a un portazo en 2011 para ver el reencuentro de Caifanes, o disfrutar del sonido de Manchester con Morrissey en 2018, cada edición el festival deja pedazos de historia en sus entarimados.

Por el Vive han pasado desde leyendas vivas como Robert Plant & The Sensational Space Shifters, hasta figuras mundiales como Noel Gallagher (Oasis), Tame Impala, Blur, Madness, Red Hot Chili Peppers, Gorillaz, Guns N" Roses, Billy Idol, Kings of Leon, Garbage, The Black Crowes, Nine Inch Nails, The Specials, Jane"s Addiction, Bad Religion o, este 2025, las leyendas alemanas de Scorpions.

Además de las figuras latinas más representativas, como Café Tacvba, Charly García, Illya Kuryaki (con el "Flaco" Spinetta de invitado), El Tri, Javier Bátiz, Los Fabulosos Cadillacs, Miguel Ríos, Bunbury, Jaguares o Gustavo Cerati, el festival ha abierto sus puertas a otras ramas culturales muy diversas.

Ahí entra el sonidero (Sonido La Changa), regional mexicano (Los Tigres del Norte, Intocable, Los Tucanes de Tijuana), tropical (Los Ángeles Azules), corridos tumbados (Junior H), electrónica (Paul Oakenfold), pop (Belanova, Belinda con Moderatto), o el folclore y la trova (Óscar Chávez).

Bueno, incluso la recién finada Paquita la del Barrio tuvo su aparición en el Vive Latino como invitada de Genitallica, y Laura León hizo brillar sus lentejuelas con la música de Silverio.

En 25 ediciones, el Vive ha madurado y acogido a varias generaciones, quienes también han disfrutado a lo largo del historial de otras disciplinas, que van de la comedia a la lucha libre, de las propuestas de cine a las conferencias y activaciones, siempre con un espíritu juvenil pese a los años.