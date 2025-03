Admite Jonathan Majors agresión a ex novia

El actor Jonathan Majors admitió haber estrangulado a su ex novia Grace Jabbari en un audio inédito que obtuvo la revista Rolling Stone, luego de que el actor de Marvel fuera declarado culpable de agresión y acoso en un caso civil de Nueva York.

De acuerdo con el reporte, en la cinta de audio se escucha al famoso durante una confrontación con Jabbari, donde aceptó que cometió la agresión de la que se le acusó.

"Me avergüenzo de haberlo hecho, nunca antes había sido agresivo con una mujer. Nunca he agredido a una mujer, te he agredido a ti", dijo Majors.

"Me estrangulaste y me empujaste contra el auto", reviró Jabbari.

"Sí, todas esas cosas entran dentro de 'agredir', sí. Eso nunca me había pasado antes", admitió el famoso.

La conversación fue captada después de una pelea entre Majors y la bailarina profesional, en septiembre de 2022.

En marzo de 2023, la ex estrella de Marvel fue arrestada por una agresión a Jabbari, siendo absuelto de dos cargos graves: los de agresión intencional y acoso agravado.

La bailarina presentó una demanda civil por difamación, agresión y lesiones físicas. Jonathan Majors libró la prisión y terminó siendo sentenciado a libertad condicional, con la obligación de acudir a un programa para agresores de violencia doméstica.

La condena le pasó factura también en el ámbito laboral debido a que perdió contratos con Marvel, para quienes interpretó al villano Kang el Conquistador.

Hace unos días, en declaraciones a The Hollywood Reporter, Majors aseguró que estaría pronto de vuelta en la industria del entretenimiento.