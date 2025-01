Hijos pródigos: Regresan a Disney

Los Jonas Brothers anunciaron su regreso a Disney con una nueva película navideña, programada para estrenarse a finales de 2025 en Disney+.

La noticia fue revelada este martes por el programa Good Morning America y posteriormente compartida en redes sociales por la banda y Disney+.

Nick, Joe y Kevin Jonas protagonizarán esta comedia navideña, cuyo título provisional es "Jonas Brothers Christmas Movie".

Según la información oficial, la trama seguirá a los hermanos mientras enfrentan obstáculos en su intento de viajar de Londres a Nueva York para pasar la Navidad con sus familias.

LA DIRECCIÓN

La película será dirigida por Jessica Yu, ganadora del Óscar por su cortometraje "Breathing Lessons: The Life and Work of Mark O´Brien", con guion de Isaac Aptaker y Elizabeth Berger.

Este proyecto representa un retorno a sus raíces para los Jonas Brothers, quienes tienen una larga historia con Disney.

En 2007 firmaron con Hollywood Records, un sello de Disney y debutaron en televisión en la serie "Hannah Montana".

En 2008 la banda filmó una miniserie documental para Disney Channel titulada "Jonas Brothers: Living the Dream", mientras realizaban su gira "When You Look Me in the Eyes".

SU AVAL

Posteriormente, protagonizaron las películas "Camp Rock" y "Camp Rock 2: The Final Jam", además de su propia serie de Disney Channel, "Jonas".

La producción de la nueva película estará a cargo de Disney Branded Television y 20th Television.

Los Jonas Brothers también serán productores junto a Adam Fishbach, Spencer Berman y Scott Morgan.

Justin Tranter, nominado al Grammy, será el productor musical ejecutivo y escribirá canciones originales para la cinta.

Para anunciar el proyecto, la banda recreó una escena de la película "Realmente Amor" (2003) en un video compartido en YouTube.

La banda, conocida por éxitos como "Year 3000", "Burnin´ Up" y "Sucker", se separó en 2013, pero se reunió en 2019. Desde entonces han lanzado dos álbumes de estudio, como The Album en 2023.

BAÚL DE LOS RECUERDOS





