Negocia su regreso

E l actor Johnny Depp está en pláticas para retomar su icónico papel de Jack Sparrow en una sexta entrega de la franquicia Piratas del Caribe, según confirmó el productor Jerry Bruckheimer en una reciente entrevista con Entertainment Weekly.

"Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría", declaró Bruckheimer, quien agregó que aún trabajan en el guion ideal. "Seguimos trabajando en un guion. Queremos hacerlo. Solo necesitamos el guion perfecto. Aún no lo hemos conseguido, pero estamos cerca".

REY DE LA TAQUILLA

Depp protagonizó las cinco películas anteriores de Piratas del Caribe entre 2003 y 2017, que juntas recaudaron más de 4 mil 500 millones de dólares a nivel mundial, con dos de ellas superando los mil millones en taquilla.

Su futuro en la saga estuvo en duda tras sus problemas legales, incluyendo el muy mediático juicio de difamación contra Amber Heard en 2022; sin embargo, el histrión planea su regreso a Hollywood con el thriller de acción Day Drinker.

Además del proyecto centrado en Depp, Disney había estado desarrollando otro filme de Piratas del Caribe liderado por Margot Robbie. Aunque la actriz declaró en 2022 que Disney no mostraba interés en su propuesta, Bruckheimer aseguró que aún hay espacio para ambas películas.

SE ALISTAN

El guionista Jeff Nathanson, responsable del último filme de la saga en 2017, trabaja actualmente en el guion de la próxima entrega, con elogios de Bruckheimer sobre un "tercer acto increíble" que solo necesita perfección en las primeras partes del libreto.

El productor destacó también la importancia de Depp en la creación del personaje: "Él creó al Capitán Jack Sparrow. Eso no estaba escrito en el guion, era él haciendo una especie de Pepé Le Pew y Keith Richards. Esa fue su interpretación de Jack Sparrow".

Depp tuvo su última aparición en Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald (2018), aunque fue reemplazado en la secuela tras perder un juicio en 2020. No obstante, su victoria parcial en el juicio por difamación contra Heard en 2022 le ha abierto nuevamente las puertas en Hollywood.