Llega Johnny Depp como Sparrow a hospital de San Sebastián

Johnny Depp tuvo un noble gesto con los niños del hospital de San Sebastián, donde los sorprendió al llegar caracterizado como Jack Sparrow.

La visita dejó sin palabras a los más pequeños y el actor se mostró simpático y cercano con los niños hospitalizados en áreas de pediatría y oncología del centro donostiarra, con los que jugó y a los que gastó bromas entre risas metido en la piel una vez más del personaje protagonista de Piratas del Caribe.

"Han compartido risas y anécdotas". "Con su personaje más querido por los niños y niñas ayudó a los pequeños y a sus familias a olvidar por unos minutos las dificultades que están atravesando en estos momentos", informó el Servicio Vasco de Salud en un comunicado.

La institución le agradeció a Depp su visita, la cual le generó alegría a pacientes, familias y personal sanitario.

La estrella de El Joven Manos de Tijera ha tenido tal detalle en otros los hospitales infantiles del mundo como París, Londres, o Vancouver, vistiéndose como el pirata Jack Sparrow para animar a los niños ingresados y sus familias y lograr que por unos minutos se olviden del complicado trance que están atravesando.

Con motivo a su paso por el Festival de Cine de San Sebastián para presentar su última película, Modi - Three Days on the Wings of Madness, el actor visitó a los pequeños que se encontraban en el nosocomio de la ciudad, entre los que repartió saludos y fotografías.