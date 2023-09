Evitaron a capo ´lujurioso´

Ciudad de México

Para Celeste, esposa del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, las actrices de Televisa: Joana Benedek, Raquel Bigorra y la propia Isabel Madow, catalogaban a "El Barbas" como una persona enferma de sexo y muy lujuriosa.

Estas actrices fueron enganchadas por Sergio Mayer y la propia Celeste, quien tras poner un spa cercano a Televisa, las invitaban para que fueran la imagen de dicho establecimiento y contratadas para después pedirles "el acostón" con el narcotraficante, así lo reveló Anabel Hernández en su reciente libró "Las señoras del narco: Amar en el infierno".

La primera de ellas fue Isabel Madow, quien fue invitada a comer al restaurante Garabatos en Perisur, pero no contaban con que la despampanante rubia, en ese entonces conocida como "La secre de Brozo", acudiría con su mamá.

ISABEL MADOW

Al llegar, Celeste dijo que "El Barbas" era su tío y socio comercial. Tras platicar sobre negocios, Madow habría decidido retirarse y no quiso negociar con Beltrán.

El caso de Joana también fue un caso similar y fue citada para comer en el Cambalache de avenida Insurgentes, pero la actriz llegó temerosa al encuentro porque se le hacía increíble la suma de 50 mil dólares por ser sólo la imagen de dicho spa.

Les dijo que mejor lo pensaría, ya que el contrato era sospecho y temía que la secuestraran, por lo que huyó del lugar y casi choca su auto al salir presurosa del restaurante.

RAQUEL BIGORRA

Raquel Bigorra acepta que conoció a Fernando López Salinas, alias "El Tamalito", debido a que trabajó en el bar Gabanna, del que era dueño, luego de que Anabel Hernández en su libro "Las señoras del narco" la menciona asegurando que fue pareja de este hombre, quien habría trabajado para el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

¡Explotó la bomba!

Anabel Hernández

Desde hace casi dos años, Anabel Hernández anunció que tenía en su poder el nombre de varias famosas mexicanas relacionadas con el mundo del narcotráfico, pero que no los daba a conocer del todo porque aún estaba corroborando datos.

Lo dijo durante una conferencia en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, a donde fue a presentar "Emma y las otras mujeres del narco", en el cual daba una probadita.

"Las señoras del narco"

En esa obra, basada en testimonios y documentos, la periodista aseguró que Galilea Montijo sostuvo una relación con Arturo Beltrán Leyva, líder de la mafia a principios de siglo, mientras que Ninel Conde fue objeto de un capítulo titulado "El bombón asesino".

"Quiero decir que tengo una lista muy amplia de muchas mujeres que forman parte del mundo de los espectáculos, sus nombres no están aquí porque no he terminado esa parte de la investigación. Mi responsabilidad me obliga a revelar esos nombres cuando se haya terminado la investigación", indicó Hernández durante su presentación.

Esta semana explotó la bomba, con la salida al público del libro "Las señoras del narco. Amar en el infierno", en el que se mencionan actrices, cantantes y conductoras.

La periodista cita como fuente principal a una mujer de nombre Celeste, expareja de Beltrán Leyva y madre del hijo de éste.

Galilea Montijo

Habría sostenido una relación con el capo entre 2004 y 2005, recibiendo además un bono mensual de 200 mil dólares (equivalente a casi 7 millones de pesos, de acuerdo con la paridad peso-dólar de ese momento).

Este jueves la conductora de "Hoy" colgó en su cuenta de Instagram un texto en el que, sin tener dedicatoria, recuerda que lleva tres décadas trabajando en el medio artístico y sin la ayuda de nadie.

"Para mí el éxito es no deberle nada a nadie, dormir en paz, no hacerle daño a nadie, mirar a quien sea con la frente en alto", escribió.

Paty Navidad

Supuestamente la actriz de "La fea más bella" y contendiente en "Master Chef" fue llevada a una fiesta de cumpleaños para cantar, pero el festejado era Beltrán Leyva. Ella supo hasta que terminó su espectáculo y cuando pidió su pago, fue llevada a un cuarto por el narco donde éste le condicionó el dinero a cambio de algo más físico. Navidad se negó a todo y salió del lugar sin dinero.

Paty ha mantenido hasta ahora silencio, pero sus clubs de fans emitieron un comunicado en el que descartan por completo lo narrado en el libro, creyendo enteramente en la integridad de ella.

Karla Luna

La fallecida comediante, integrante de "Las Lavanderas", habría tenido relación con el capo durante un tiempo.

Su excompañera Karla Panini, quien terminó casándose con quien fuera esposo de Luna, contó esta semana en una transmisión en vivo que su propia ex amiga le había revelado su relación el narco.

"Yo jamás estuve en contacto con ese señor, nunca conocí a ese señor, jamás lo vi, jamás supe de él, hasta que la misma Karla Luna me confesó que había tenido una relación con ese señor y que por eso en el año 2008 había Américo (el entonces marido) decidido terminar con ella", indicó Panini.

Mariana Ríos

Señorita México 2000, por lo que fue la representante nacional en Miss Internacional 2001. Ha sido actriz en "El triunfo del amor" y "Mañana es para siempre", En su cuenta de Instagram da cuenta que se encuentra de viaje en Europa.