Celebración al desnudo

Tengo la edad que tengo, pero me siento increíble y más feliz que nunca", Jennifer Lopez, / Cantante, actriz y empresaria

A una semana de casarse con Ben Affleck, Jennifer Lopez celebró sus 53 años posando desnuda y lanzando una línea de productos para el cuidado del cuerpo.

La cantante anunció la nueva línea "JLo Body by JLo Beauty" el día de su cumpleaños completamente desnuda.

Uno de los productos que ofrece JLo Body es un es un ungüento para hacer tus glúteos firmes con un precio de 65 dólares.

ELLA TIENE LA SOLUCIÓN

La intérprete de "On The Floor" comentó que sus clientes habían estado buscando un tratamiento del cuerpo pero que no existe en el mercado, por lo que decidió incursionar con un equipo de científicos.

"Ya tenemos algunos productos asombrosos que se enfocan en el endurecimiento y la reafirmación del rostro, por lo que un producto para el cuerpo que abordó esos mismos problemas fue el próximo paso natural para nosotros", dijo al medio People.

La cantante también comentó que está línea está inspirada en su madre, ya que la recuerda siempre buscando un remedio para la celulitis.

"La recuerdo deseando que hubiera alguna fórmula mágica que simplemente la hiciera desaparecer", agregó.

SU MEJOR MOMENTO

Jennifer Lopez se pone sexy para lanzar su última empresa comercial, JLo Body by JLo Beauty y dijo : "Tengo la edad que tengo, pero me siento increíble y más feliz que nunca", dijo a People en una nueva entrevista promocionando la línea.

"Siento que estoy en mi medio tiempo en este momento y recién estoy comenzando"

La cantante anunció la noticia por primera y les dijo a los fanáticos que presentó un producto para resaltar el mejor «activo» de todos: un nuevo «FIRM + FLAUNT ™ Targeted Booty Balm», de 65 dólares.

¡65 DLLS PARA LUCIR ASÍ!