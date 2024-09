Fueron necesarios tres años de trabajo y espera, pero el cantante y reggaetonero puertorriqueño Jhayco está de vuelta con la trilogía "Le Clique: Vida Rockstar (X)" en la que participan DJ Khaled, Peso Pluma, Quevedo, Kapo, Eladio Carrión, Bryant Myers y Omar Courtz.

"Este disco ha crecido conmigo, me ha ayudado a encontrar mi identidad, que yo traigo al género, cuál es mi color que yo aporto a esto del reggaetón y la música", dijo Jhayco en una entrevista reciente desde Miami.

Son tres partes (Le Clique o la familia, Vida Rockstar o el movimiento, y X o los éxitos) por cada año en el que Jhayco no publicó un álbum desde su "Timelezz" de 2021.

"No creo que 14 o 15 temas fueran a ser suficientes", dijo.

Jhayco eligió artistas emergentes como Omar Courtz y Kapo para sus colaboraciones.

"No necesito un artista grande o de tal talla, este es un álbum enfocado solamente en mí, para mis fanáticos", dijo.

Aunque también se dio gusto con Yandel, Peso Pluma, Quevedo y DJ Khaled para reflejar la parte de "Vida Rockstar" y "X" de su álbum de 29 canciones.

Entre los temas llama la atención "Viene BASQUIAT..." que está inspirada en el pintor expresionista pop Jean-Michel Basquiat fallecido a los 27 años en 1988.

"Me identifico con él mucho, la gente decía que era loco, me entiendes, y yo me identifico con eso, aparte de que era mitad puertorriqueño", señaló Jhayco, quien se dijo apasionado del arte plástico y el cine.