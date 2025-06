La cantante británica, Jessie J., reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana, justo antes del lanzamiento de su sencillo "No Secrets".

La intérprete, de 37 años, explicó que la enfermedad fue detectada "A tiempo" y, aunque ha atravesado semanas difíciles, decidió compartir su experiencia con sus fans.

"El cáncer apesta en cualquier forma, pero me aferro a la palabra a tiempo", expresó a través de un video subido en redes sociales.

"Que me diagnosticaran esto justo cuando estaba sacando una canción llamada ´No Secrets´, antes de otra llamada ´Living My Best Life´, todo planeado de antemano, es increíble", agregó.